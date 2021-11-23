Разработчики Ashyq сообщили о сбое в работе приложения

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Новый сбой произошел в работе приложения Ashyq. Об этом сообщили разработчики проекта в своем официальном Telegram-канале.

"Уважаемые пользователи сервиса Ashyq, сейчас наблюдаются технические неполадки в приложении. Приносим свои извинения за предоставленные временные неудобства!" - говорится в сообщении.

При этом на данный момент нет информации о причинах сбоя.

Спустя время разработчики опубликовали новое сообщение, в котором указали, что работа приложения была восстановлена.

Напомним, что за минувшие сутки в Казахстане выявили менее 800 новых случаев COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943554-razrabotchiki-ashyq-soobschili-o-sboe-v-rabote-prilozheniya/