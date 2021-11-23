"Прицеп сдуло": водитель сутки живет в грузовике на трассе в ВКО

Кадр из видео: yk-news.kz

Дальнобойщик оказался в нештатной ситуации из-за бурана и сильного ветра в Восточно-Казахстанской области. Мужчина сутки живет в грузовике. Ситуацию прокомментировали в ДЧС региона, передает Noks.kz.

Общественник Антон Князев сообщил, что на трассе Усть-Каменогорск - Шемонаиха терпит бедствие водитель фуры. У него нет еды и воды.

"Ни одной спецмашины за это время не было, чтобы хоть как-то помочь человеку!" - отметил Антон.

Сам дальнобойщик рассказал, что вчера после обеда с трассы сдуло пустой прицеп, когда он ехал из Усть-Каменогорска в сторону России. Настолько сильный был ветер. Он застрял. Сегодня ему полицейские пообещали прислать трактор с тросом.

"Дорога сильно накатана, но шанс выбраться отсюда есть. Неподалеку встала легковушка, которая не может проехать дальше. Через пару часов уже стемнеет и сделать что-то будет очень проблематично", - заявил мужчина.

По данным пресс-службы ДЧС ВКО, обращений от водителя не поступало, но на расчистку дороги уже отправили технику.

"Очень часто дальнобойщики, попав в подобную ситуацию, не хотят бросать свои машины. Мы можем приехать и эвакуировать человека с трассы, но люди боятся за транспорт и отказываются", - добавили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943552-pritsep-sdulo-voditel-sutki-zhivet-v-gruzovike-na-trasse-v-vko/