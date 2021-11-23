Осужденный проткнул себя гвоздем и записал видео в Карагандинской области

Осужденный. Кадр из видео: instagram.com/kris_p_brothers

Осужденный колонии АК-159/18 записал видеообращение с торчащим из брюшной полости гвоздем. Он просит винить в своей смерти администрацию учреждения. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ДУИС по Карагандинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Видеообращение осужденного опубликовано в Instagram. На записи заключенный стоит с оголенным торсом и торчащим из брюшной полости гвоздем.

При этом на его теле также заметны свежие рубцы и шрамы, оставшиеся после попыток членовредительства. Мужчина заявляет, что в его смерти будут виновны сотрудники колонии из числа администрации.

Видео вызвало резонанс в Сети. Его прокомментировала пресс-служба ДУИС по Карагандинской области. В ведомстве назвали данный ролик провокацией.

"С 11 по 14 ноября в АК-159/18 были обыски для пресечения правонарушений и выявления запрещенных предметов у осужденных. В мероприятиях принимали участие представители прокуратуры, общественники и военнослужащие Нацгвардии. Все фиксировалось на видео.

Выявлено 40 сотовых телефонов и около 500 граммов наркотиков. При этом осужденные жалоб не высказывали. Но сразу после обысков они начали публиковать такие ролики, чтобы избежать наказания за хранение запрещенных предметов", - отметили в ДУИС по Карагандинской области.

Также в департаменте добавили, что по фактам выявленных нарушений начато служебное расследование, в ходе которого будут пресечены каналы поставок запрещенных предметов, а осужденных привлекут к ответственности.

"Осужденные часто занимаются членовредительством, потому как им не нравится соблюдать режим и правила исправительного учреждения. Закидывая такие ролики, они хотят привлечь к себе внимание и добиться жалости, а также послаблений", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что супруга одного из осужденных колонии АК-159/18 пожаловалась на избиение со стороны сотрудников. Доводы женщины были опровергнуты пресс-службой ДУИС по Карагандинской области.

Внимание! Видео содержит шокирующие кадры! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18-ти лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943506-osuzhdennyy-protknul-sebya-gvozdem-i-zapisal-video-v-karagandinskoy-oblasti/