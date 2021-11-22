Метель, гололед, ветер до 28 м/с: жителей 10 регионов Казахстана предупредили о штормах

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Опубликовано штормовое предупреждение для жителей 10 регионов Казахстана на завтра, 23 ноября, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

23 ноября на севере и на западе Западно-Казахстанской области, а также в Уральске ожидается туман и гололед.

Завтра в Акмолинской области синоптики также обещают метель и гололед. Скорость ветра в среднем составит 15-20 м/с, на севере и на востоке области возможны порывы до 23-28 м/с.

В Кокшетау 23 ноября временами будет низовая метель, также прогнозируется гололед и порывистый ветер до 15-20 м/с.

Завтра ночью на севере Кызылординской области будет ветер до 15-20 м/с.

23 ноября на западе и в центре Атырауской области ожидается туман.

В Атырау ночью и утром 23 ноября также возможен туман.

23 ноября на западе и на юге Павлодарской области сохранится низовая метель и гололед. Скорость ветра в среднем ожидается на уровне 15-20 м/с, на западе и юге области будут порывы до 23-28 м/с.

В Павлодаре завтра также сохранится низовая метель и гололед. Скорость ветра с порывами не должна превысить 15-20 м/с.

Ночью 23 ноября на большей части территории Костанайской области будет снег и дождь. На востоке и на юге области прогнозируется метель, гололед и туман. Скорость ветра ожидается на уровне 15-20 м/с, на юге области возможны порывы до 23-28 м/с.

В Костанае завтра синоптики обещают ветер юго-западный, западный временами порывы 15-20 м/с.

Завтра на западе, севере и востоке Карагандинской области прогнозируется метель и гололед, на юге области - туман. Скорость ветра на большей части территории области не должна превысить 15-20 м/с, на запад и на севере области возможны порывы до 23-28 м/с.

В Караганде и Жезказгане 23 ноября ожидается метель и гололед. Скорость ветра с порывами составит 15-20 м/с.

23 ноября на большей части территории Северо-Казахстанской области ожидается снег. На севере, востоке и юго-востоке области возможна метель и гололед. Скорость ветра составит 15-20 м/с, днем на севере, востоке и юго-востоке области возможны порывы до 23-28 м/с.

В Петропавловске 23 ноября прогнозируется снег с метелью. Скорость ветра составит в среднем 15-20 м/с, днем будут порывы до 23 м/с.

Завтра днем на северо-востоке Восточно-Казахстанской области будут сильные осадки (преимущественно снег). На западе, на севере и на востоке области синоптики обещают метель и гололед. Скорость ветра в среднем составит 15-20 м/с, могут быть порывы до 23-28 м/с.

В Усть-Каменогорске и Семее днем 23 ноября прогнозируется метель и гололед. Скорость ветра составит порядка 15-20 м/с.

23 ноября на севере Актюбинской области сохранится гололед и низовая метель. Скорость ветра с порывами составит порядка 15-20 м/с.

Напомним, что ранее мы уже рассказывали о погоде в Казахстане не ближайшие три дня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943374-metel-gololed-veter-do-28-ms-zhiteley-10-regionov-kazahstana-predupredili-o-shtormah/