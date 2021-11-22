"Кладут асфальт поверх снега": замакима Талгара наказали после резонансного видео

Кадр из видео: instagram.com/kris_p_talgar

В Талгаре дорожные рабочие асфальтировали улицы поверх слоя льда и снега. Дисциплинарную ответственность за допущенное подрядчиком нарушение понес один из заместителей главы города, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на акимат Талгарского района.

Видео укладки асфальта на тротуар по улице Бокеева разместили в соцсетях. На кадрах были запечатлены рабочие с лопатами, которых не смущало наличие слоя льда и снега.

"Традиции не меняются. На заснеженный тротуар кладут асфальт. Ничего особенного. Это Талгар. Одна половина улицы была застелена раньше. Причина понятна, видимо, финансирование идет частями. Но все равно это не повод делать подобное", - прокомментировал происходящее автор ролика.

В акимате Талгарского района отреагировали на видео. Здесь заявили, что ответственный за благоустройство заместитель акима Талгара Серик Думчебаев уже наказан в дисциплинарном порядке.

"Аким района Кайдар Абдыханов считает, что укладка асфальта на заснеженный тротуар недопустима, в данном случае гневные комментарии жителей под постом вполне оправданны.

По его мнению, это абсолютная халатность и игнорирование прямых обязанностей со стороны заместителя акима города Серика Думчебаева, который был ответственен за работы по благоустройству. Ему объявлен строгий выговор", - сообщили в пресс-службе акима Талгарского района.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943335-kladut-asfalt-poverh-snega-zamakima-talgara-nakazali-posle-rezonansnogo-video/