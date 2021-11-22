"Оттаскали за уши": женщина заявила об избиении ребенка в детском саду Капшагая

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Полицейские Капшагая проверяют факт жестокого обращения с малолетней девочкой. Мать ребенка заявила, что ее полуторагодовалую дочь оттаскали за уши и избили в детском саду. Инцидент прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Обращение матери ребенка распространяется в соцсетях. На кадрах женщина показывает ссадины и кровоподтеки на теле девочки в области лица, ушей и шеи. В посте указывается, что малышку в возрасте 1 года 10 месяцев якобы избили в одном из детских садов Капшагая.

"Обнаружила телесные повреждения на лице, обоих ушах и на теле. Видно, как будто таскали за уши, на одном ушке кожица чуть-чуть порвалась. Все в кровяных ссадинах. На височной части и щеке удар от взрослой ладони. Директор сада укрывала факт вместе с воспитателем. Именно в этот день не работали камеры, я хочу довести дело до конца", - написала мать девочки.

Также женщина заявила, что одна из работниц детсада уже призналась ей в "наказании" дочери, когда последняя отказывалась спать и громко плакала. Девочку якобы немного отшлепали, она случайно ударилась об край кровати.

Инцидент прокомментировали в ДП Алматинской области. В ведомстве сообщили, что заявление поступило 18 ноября.

"В своем заявлении 28-летняя жительница Капшагая требует принять меры в отношении неизвестных лиц, причинивших ее малолетней дочери телесные повреждения в детском саду.

Сейчас по факту проводится соответствующая проверка с назначением судебно-медицинской экспертизы. Окончательное процессуальное решение будет принято после дачи заключения специалистами", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943309-ottaskali-za-ushi-zhenschina-zayavila-ob-izbienii-rebenka-v-detskom-sadu-kapshagaya/