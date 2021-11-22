Мужчина устроил скандал жене, а потом пьяный за рулем катался по селу в Павлодарской области

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В полицию обратилась жительница села Шалдай Павлодарской области и рассказала, что ее гражданский муж устроил дома скандал. На этом мужчина не угомонился и сел пьяным за руль, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Женщина рассказала стражам порядка, что ее 62-летний сожитель устроил дома скандал и выражался нецензурной бранью, нарушая покой. На место прибыл участковый инспектор и выслушал обе стороны.

В отношении дебошира был составлен административный протокол по ч.1 ст.73 КоАП РК (Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений).

Однако на этом мужчина не остановился. Изрядно выпив спиртного, он сел за руль и отправился прокатиться по селу, где был задержан полицейскими.

Освидетельствование подтвердило алкогольное опьянение. При проверке документов выяснилось, что автомашина не зарегистрирована в Казахстане в установленном порядке.

Теперь на водителя составлены еще и протоколы по ч.1 ст.608 КоАП РК (Управление ТС в состоянии алкогольного опьянения) и по ч.2 ст.590 КоАП РК (Нарушение правил эксплуатации транспортных средств). Материалы направлены в суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943283-muzhchina-ustroil-skandal-zhene-a-potom-pyanyy-za-rulem-katalsya-po-selu-v-pavlodarskoy-oblasti/