Приют для животных затопило из-за прорыва плотины в Алматинской области (видео)

Приют для животных "Белый Бим". Фото: ДЧС Алматинской области

Приют для животных "Белый Бим" в Алматы обратился к казахстанцам с просьбой о помощи - из-за прорыва плотины Книжевского водохранилища приют вместе с животными затопило. Об этом рассказали работники приюта на странице в Instagram.

"В приюте ЧП! Снесло дамбу на озере, и приют под водой! Затопило все, и соседские дома тоже. Мы до сих пор не попали в приют, воды полтора метра у ворот. Ворота снесло. Мостика речки нет", - говорится в посте.

Сообщается, что некоторых собак пришлось просто отпустить с привязи и из вольеров, потому что иначе животные могли погибнуть.

"На улице мороз, все будки мокрые. Как нам быть дальше, я не представляю, но очень надеюсь на вашу помощь! Собак нужно вывезти, хотя бы половину. Не знаю, сколько мы будем это разгребать", - пишет автор поста.

Кроме того, некоторые из животных подрались между собой и им понадобилась ветеринарная помощь.

Под постом размещены реквизиты банковской карты, на которую неравнодушные к судьбе животных граждане могут отправить деньги. Но помочь можно не только финансово, можно также пожертвовать четвероногим друзьям стройматериалы, теплые вещи или помочь владельцам приюта с его восстановлением.

Приют для животных "Белый Бим". Фото: ДЧС Алматинской области

В департаменте по ЧС Алматинской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что приют располагается в 500 метрах от места прорана плотины, в береговой зоне реки Каргалы.

"Вода на территорию приюта зашла частично (уровень составлял около 15-20 см), в результате происшествия животные не пострадали. Всего в приюте 150 собак, на момент происшествия работниками приюта и прибывшими сотрудниками ДЧС животных отвели в безопасное место.

На территории приюта капитальных строений не имеется, конструкции все выполнены в виде вольеров. В настоящее время вода спала, дальнейшей угрозы потопления отсутствуют, угрозы животным нет. Подтоплении жилых домов и придворовых территорий не было", - говорится в сообщении ДЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что в Книжевском водохранилище в Алматинкой области образовался проран, из-за чего затопило автодорогу. Полиция выставила на трассе посты. Отмечалось, что угрозы подтопления жилых домов нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943263-priyut-dlya-zhivotnyh-zatopilo-iz-za-proryva-plotiny-v-almatinskoy-oblasti-video/