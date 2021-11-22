Житель Актау отследил по камерам покупателей, расплатившихся его банковской картой

Кадр из видео: Lada.kz

Житель Актау утверждает, что забыл на кассе в супермаркете банковскую карту. Мужчина провел целое расследование, раздобыл записи с камер наблюдения и выяснил, что потом ею несколько раз воспользовалась семейная пара. Своими наблюдениями он поделился с Lada.kz.

По словам Бауыржана, 17 ноября он пошел за покупками в супермаркет в микрорайоне "Шыгыс-2". Оплатив товар, он забыл банковскую карту на подставке у кассы.

Через 2 часа в мобильном приложении он обнаружил, что на его счету осталось всего 400 тенге вместо 10 000, лежавших на счете. Мужчина сразу заблокировал карту.

Судя по последним операциям, покупки осуществлялись в нескольких местах - в супермаркетах села Атамекен и в социальной аптеке.

Житель Актау отправился в супермаркет, попросил записи с камер наблюдения и увидел, что его картой расплачивалась женщина в красном плаще. Рядом с ней находился мужчина с ребенком. Затем он поехал искать социальную аптеку, но не нашел ее.

В другом супермаркете по камерам видно, как карту на кассе предоставляла все та же женщина в красном плаще. Девушка-кассир сказала Бауыржану, что знает этих людей. Также удалось выяснить, что пара ездит на Daewoo Nexia.

Мужчина надеется, что ему вернут карту и потраченные деньги. Для этого он оставил свой телефон на кассе одного из супермаркетов. В противном случае ему придется обращаться с заявлением в полицию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943254-zhitel-aktau-otsledil-po-kameram-pokupateley-rasplativshihsya-ego-bankovskoy-kartoy/