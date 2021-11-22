Проституток задержали в гостинице Жанаозена (видео)

Кадр из видео: instagram.com/mangistaupd

Стражи порядка во время рейда задержали шестерых проституток в возрасте от 22 до 30 лет. Они оказывали интим-услуги в одной из гостиниц Жанаозена. Об этом сообщается на официальной странице департамента полиции Мангистауской области в Instagram.

По информации ведомства, девушки легкого поведения приехали на заработки в Жанаозен из Алматы, Тараза и Узбекистана.

На них были составлены протоколы по статьям 449 КоАП РК (Приставание в общественных местах) и 492 КоАП РК (Проживание в Казахстане без регистрации либо документов, удостоверяющих личность).

Кроме того, все они поставлены на учет по категории "проституция".

Напомним, в марте текущего года в одной из бань Жанаозена были задержаны сразу 10 проституток. Многие из них приехали в город из Тараза и Шымкента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943252-prostitutok-zaderzhali-v-gostinitse-zhanaozena-video/