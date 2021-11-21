Автобусную полосу по проспекту Абая временно перекроют в Алматы

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С понедельника, 22 ноября, в Алматы перекроют автобусную полосу в восточном направлении на проспекте Абая, сообщается на официальной Facebook-странице управления городской мобильности южной столицы.

Причина перекрытия - в начале работ по закреплению грунтов над демонтажной камерой перегона станции "Сарыарка" - станции "Момышулы".

"С 22 ноября по 30 ноября 2021 года по проспекту Абая между улицами Саина и Момышулы в восточном направлении автобусная полоса будет перекрыта для движения", - говорится в сообщении ведомства.

Алматинцев просят отнестись с пониманием к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943212-avtobusnuyu-polosu-po-prospektu-abaya-vremenno-perekroyut-v-almaty/