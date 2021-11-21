Блогер из Актау наглядно показал, как мелеет Каспий (видео)

Обмелевшая часть Каспийского моря. Кадр из видео: facebook.com/azamat.sarsenbaev

Блогер из Мангистау Азамат Сарсенбаев снял на видео берег Каспийского моря, вода которого с каждым годом отступает все дальше, передает корреспондент NUR.KZ.

Свою работу казахстанец разместил в Facebook.

На кадрах можно отчетливо видеть, как люди и животные ходят по территории, которая с недавнего времени перестала быть частью Каспия. Съемка велась с дрона.

"Казахский залив, тревожное зрелище… Мелководная бухта Кендерли, Мангистауская область. Каспийское море отошло от берега бухты более чем на 20 метров", – написал он.

Как пояснил блогер, Кендерли является своеобразной курортной зоной Мангистауского региона, так как купальный сезон в этом районе длится в среднем до середины октября.

Ранее в Минэкологии рассказали о причинах обмеления Каспия.

Наибольшую популярность блогер Азамат Сарсенбаев обрел в прошлом году, когда выложил в соцсетях скандальное видео с фламинго. Из-за этого блогера собирались оштрафовать, но в итоге он лишь отделался предупреждением.

В Минэкологии вызов блогера в органы пояснили тем, что у него не было разрешения на съемку, а сам он якобы побеспокоил птиц, что недопустимо.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943186-bloger-iz-aktau-naglyadno-pokazal-kak-meleet-kaspiy-video/