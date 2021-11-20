Метель и ветер до 28 м/с: шторм надвигается на Нур-Султан и ряд областей

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В Нур-Султане и ряде областей страны объявлено штормовое предупреждение. Преимущественно связано оно с тем, что 21 ноября прогнозируется сильный ветер. Информация опубликована на официальном сайте "Казгидромета".

В Нур-Султане во второй половине дня в воскресенье ожидается ветер 15-20 м/с. 22-23 ноября временами возможны метель, гололед и ветер 15-20 м/с.

Днем 21 ноября на западе Акмолинской области возможны низовая метель и гололед. Ветер ночью 15-20 м/с, днем - 15-20, порывы 23 м/с.

21-22 ноября в районе Алаколя в Алматинской области ожидается ветер 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

21 ноября на северо-западе Актюбинской области возможны низовая метель, туман и гололед. Ветер ночью на северо-западе 15-20 м/с, днем на большей части региона 15-20, порывы 23-28 м/с.

В воскресенье на севере Атырауской области прогнозируется низовая метель. Ветер на большей части региона 15-20, порывы 23-28 м/с.

21 ноября на западе, юго-востоке и в центре Восточно-Казахстанской области ожидается ветер 15-20, порывы 23 м/с.

В Западно-Казахстанской области на севере и северо-западе могут быть туман, гололед и низовая метель. Ветер на большей части региона 15-20, порывы 25 м/с.

21 ноября на северо-западе Костанайской области возможны низовая метель и туман. Ветер ночью на северо-западе региона 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с.

Днем в воскресенье на севере Кызылординской области вполне вероятен ветер 15-20 м/с.

Ночью и утром 21 ноября на западе и юге Мангистауской области будет туман. Ветер днем на большей части региона 17-22 м/с.

Днем 21 ноября на северо-западе Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

Днем в воскресенье на севере Туркестанской области прогнозируется ветер порывами 15-20 м/с.

В Алматы, по данным Gismeteo, завтра будет солнечно. Температура воздуха днем поднимется до 9 градусов тепла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943161-metel-i-veter-do-28-ms-shtorm-nadvigaetsya-na-nur-sultan-i-ryad-oblastey/