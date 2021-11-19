14 авто задержали российские таможенники на границе с Казахстаном (фото)

Фото: customs.gov.ru

Федеральная таможенная служба совместно с отрядами спецназначения Росгвардии и казахстанскими таможенными органами задержала на казахстанско-российской границе 14 большегрузов. Об этом сообщается на официальном сайте Федеральной таможенной службы РФ.

Сообщается, что фуры были задержаны во время спецоперации, проводившейся 16-17 ноября. Спецоперация проводилась с целью пресечения ввоза в Россию запрещенных товаров, контрафактной и немаркированной продукции, а также товаров изъятия.

Российские таможенники проверили больше 40 транспортных средств, в 14 из которых перевозились товары с нарушениями. Это порядка 300 тонн товаров.

Фото: customs.gov.ru

В ходе осмотров была выявлена обувь с признаками контрафактности, а также немаркированная верхняя одежда, обувь и парфюмерная продукция. Общая стоимость товара составила порядка 300 - 400 млн рублей, то есть около 1,7 - 2,3 млрд тенге.

"И перевозчики, и водители грузовых транспортных средств участвовали в этой работе вместе с нами. Каких-то возражений по проводимым нами мероприятиям не было, все отнеслись с пониманием. Количество товаров, перемещаемых с нарушением законодательства, будет подсчитано позднее, но сама по себе цифра – 14 машин – говорит о многом", - прокомментировал итоги спецоперации замглавы ФТС России Олег Губайдулин.

Задержанные транспортные средства размещены в зоне таможенного контроля. После проведения досмотра будут приняты решения о возбуждении дел по ст. 171 УК РФ "Незаконное предпринимательство" и ст. 180 УК РФ "Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)".

Фото: customs.gov.ru

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943092-14-avto-zaderzhali-rossiyskie-tamozhenniki-na-granitse-s-kazahstanom-foto/