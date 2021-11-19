Потепление ожидает алматинцев в выходные

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы в эти выходные заметно потеплеет – воздух прогреется до показателей в 10-12 градусов плюс. Прогноз погоды предоставил РГП "Казгидромет" на своем официальном сайте.

Эти выходные в Алматы пройдут без осадков. Ожидается переменная облачность, а скорость ветра не должна превысить 7 м/с (умеренный ветер).

Температурные показатели будут следующими:

20 ноября (суббота): ночью – от -6 до -8 градусов, днем – от +3 до +5;

21 ноября (воскресенье): ночью – от -2 до -4 градусов, днем – от +10 до +12.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943068-poteplenie-ozhidaet-almatintsev-v-vyhodnye/