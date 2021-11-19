Житель Аксу дважды обматерил пожилую мать, за что был наказан

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Житель Аксу в Павлодарской области устроил матери скандал, но даже после жалобы матери в полицию сделал это еще раз, сообщает МВД РК на своем официальном медиа-портале Polisia.kz.

В полицию города Аксу обратилась 72-летняя женщина с просьбой принять меры в отношении сына, который дома устроил скандал и выражался нецензурной бранью. В полиции отметили, что своими действиями мужчина "причинил матери психологическое и моральное страдание".

В отношении сына было возбуждено административное производство по ст. 73 КоАП РК ("Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений") и вынесено защитное предписание.

"Защитное предписание выносится в целях обеспечения безопасности потерпевшего, запрещается совершать бытовое насилие, вопреки воле потерпевшего разыскивать, преследовать, посещать, вести устные, телефонные переговоры, вступать с ним в контакт иными способами", – рассказал начальник отдела полиции города Аксу ДП Павлодарской области Даулет Молдабаев.

Материал рассмотрели в суде. Суд признал семейного дебошира виновным и подверг его административному аресту сроком на пять суток.

Однако, отбыв арест и вернувшись домой, мужчина вновь устроил скандал матери, тем самым нарушил действие защитного предписания. Женщина вновь вызвала полицию.

На этот раз в отношении дебошира возбудили производство по ст. 461 КоАП РК ("Нарушение защитного предписания" – прим. ред.). Решением суда мужчине назначен арест сроком на пять суток и установлены особые требования.

"Установление особых требований к поведению правонарушителя является мерой административно-правового воздействия. Лицу, в отношении которого установлены особые требования, запрещается: вопреки воли потерпевшего разыскивать, преследовать, посещать, вести устные, телефонные переговоры; употреблять алкогольные напитки, наркотические средства. В течение срока действия особых требований к поведению правонарушитель обязан являться в органы полиции до четырех раз в месяц", – пояснили в МВД.

В полиции отметили, что за нарушение особых требований к поведению правонарушителю грозит штраф в размере 5 МРП либо административный арест на срок до семи суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943022-zhitel-aksu-dvazhdy-obmateril-pozhiluyu-mat-za-chto-byl-nakazan/