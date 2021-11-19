Бегство людей из домов из-за плотины сняли на видео в Алматинской области

Кадр из видео: youtube.com

В социальных сетях появилось видео, на котором люди бегут из села Нурым Алматинской области из-за якобы переливающейся воды через плотину в 7 километрах от населенного пункта. Ролик прокомментировали в акимате Кербулакского района, передает Sputnik Казахстан.

Как указывалось в описании к видео, ночью жителям села сообщили, что водохранилище заполнилось и вода переливается через плотину.

Люди попытались собственными силами открыть аварийные шлюзы для спуска части воды, но у них не получилось. После чего местные жители в панике стали срочно эвакуироваться в соседнее село Басши.

По информации акимата Кербулакского района, в настоящее время проводится реконструкция водохранилища и двух магистральных каналов.

"Все работы, связанные с реконструкцией, а также приток воды в водохранилище находятся на постоянном контроле акимата района и районной службы ЧС", - заверили в ведомстве.

По поводу видео здесь отметили, что на момент его съемки подрядная организация осуществляла сброс воды в заранее подготовленные каналы в плановом режиме.

"Был организован оперативный выезд областной службы ЧС и представителей акимата района. Дана оценка текущей ситуации. Данный водный объект не представляет угрозы для населения села Нурым. Также силами подрядной организации был выкопан дополнительный временный канал для увеличения объема выброса воды", - добавили в акимате.

По результатам осмотра было рекомендовано устранить неисправности задвижки по спуску воды и организовать круглосуточное наблюдение за водоемом.

Сейчас чаша водохранилища расчищена от ила. По плану проводится реконструкция оросительных сетей длиной 15 км. Стоимость строительно-монтажных работ составляет 1,3 млрд тенге, пояснили в районном акимате.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942967-begstvo-lyudey-iz-domov-iz-za-plotiny-snyali-na-video-v-almatinskoy-oblasti/