Пропавших в буран отца и сына нашли в Кызылординской области

Фото: polisia.kz

16 ноября в Кызылординской области погода резко ухудшилась, началась метель. Утром 41-летний пастух и его 11-летний сын на лошадях отправились на фазенду и пропали, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Фазенда располагается на участке Тугискен, что в 80 км от села Аккыр. До пункта назначения отец с сыном так и не добрались.

На поиски пропавших отправились полицейские, спасатели, волонтеры и добровольцы. Их не могли найти на протяжении двух дней. Был охвачен весь район.

Но в итоге мероприятия принесли положительный результат. Пастуха и его сына нашли в 60 км к северу от степной местности Бекей аула Аккыр.

"Поисковые работы успешно завершены. Отец и сын заблудились из-за бурана. Они были найдены живыми и невредимыми. Их здоровью ничего не угрожает", - сообщил начальник департамента полиции Кызылординской области Султан Бекторе.

Стражи порядка попросили жителей следить за прогнозом погоды и воздержаться от дальних поездок в период штормовых предупреждений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942955-propavshih-v-buran-ottsa-i-syna-nashli-v-kyzylordinskoy-oblasti/