Туман, метель, ветер: штормовое предупреждение объявили в семи регионах Казахстана

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Казахстанские синоптики предупредили жителей семи областей страны о штормах на завтра, 19 ноября, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На севере и в горных районах Жамбылской области завтра ожидается туман. Скорость ветра составит 15-20 м/с. 20 ноября на северо-востоке области будут порывы до 25 м/с.

Ночью 19 ноября на севере, на востоке и в центре Карагандинской области прогнозируется метель. На западе и на юге области возможен туман. Скорость ветра с порывами не должна превысить 15-20 м/с.

В Жезказгане ночью и утром 19 ноября синоптики обещают туман.

Завтра на севере и в центре Кызылординской области, а также ночью и утром в Кызылорде ожидается туман.

Ночью и утром 19 ноября на северо-западе Акмолинской области также будет туман. Скорость ветра с порывами составит примерно 15-20 м/с.

В Кокшетау завтра возможен ветер с порывами до 15-20 м/с.

Завтра утром и днем на северо-востоке и на юге Алматинской области синоптики обещают гололед, на юге и на востоке области будет ветер с порывами до 15-20 м/с.

19 ноября на западе, на юге и на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается метель. Скорость ветра не должна превысить 15-20 м/с.

В Усть-Каменогорске и в Семее 19 ноября прогнозируется метель.

Завтра днем на северо-западе Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Скорость ветра в среднем составит 15-20 м/с, на западе области могут быть порывы до 23 м/с.

В Петропавловске днем 19 ноября синоптики обещают ветер с порывами до 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942848-tuman-metel-veter-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-semi-regionah-kazahstana/