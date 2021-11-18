Неожиданно закончилась история с "минированием" самолета в Уральске

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В департаменте полиции Западно-Казахстанской области прокомментировали сообщение об инциденте в международном аэропорту Уральска. Проверки пассажиров объяснили внеплановыми антитеррористическими учениями, передает корреспондент NUR.KZ.

Полицейские проинформировали, что 17 ноября в 22.00 часов на территории аэропорта "Ак Жол" проводились оперативно-тактические учения, максимально приближенные к реальности.

"На территории аэропорта сотрудниками специальных, правоохранительных органов, а также других заинтересованных государственных служб отрабатывался алгоритм действий при террористической угрозе.

Согласно условной легенде, при отработке алгоритма действий был эвакуирован экипаж из 8 человек и 63 пассажира прибывшего самолета рейсом Франкфурт-Уральск", - сообщили в департаменте полиции Западно-Казахстанской области.

Генеральный директор международного аэропорта "Орал" Азамат Тураш отметил, что рейс Франкфурт-Уральск-Нур-Султан был задержан более чем на два часа. Проводилась проверка всех пассажиров.

Напомним, ранее сообщалось, что неизвестный "заминировал" самолет, прилетевший в Уральск из Франкфурта. В департаменте полиции на транспорте рассказали, что их сотрудниками было зарегистрировано уголовное дело о "Заведомо ложном сообщении об акте терроризма".

В ДП ЗКО пояснили, что полиция на транспорте действовала в пределах своей компетенции и имела право зарегистрировать дело.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942805-neozhidanno-zakonchilas-istoriya-s-minirovaniem-samoleta-v-uralske/