Павлодарец выбрасывал старую мебель из окна 4 этажа (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/dp_pavlodar

В соцсетях опубликовали видео, как из окна квартиры на 4 этаже в Павлодаре выбрасывали старую мебель прямо на дорогу. Стражи порядка установили нарушителя. Об этом сообщается на официальной странице департамента полиции региона в Instagram.

Павлодарка пожаловалась на жителей дома по улице Лермонтова, 48. Женщина сообщила, что они выбрасывали старую мебель из окна квартиры на 4 этаже прямо на дорогу. Это, в свою очередь, представляло опасность для прохожих и детей.

Полицейские установили 28-летнего владельца квартиры. Выяснилось, что он занимался ремонтом и заодно избавлялся от ненужных вещей.

Мужчину привлекли к административной ответственности по статье 505 КоАП РК (Нарушение правил благоустройства). Кроме того, его предупредили о недопущении подобных фактов.

Стражи порядка напомнили, что для нарушителей правил благоустройства предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере от 20 до 100 МРП (от 58 340 до 291 700 тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942765-pavlodarets-vybrasyval-staruyu-mebel-iz-okna-4-etazha-video/