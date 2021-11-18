Сколько иностранцев работают в Казахстане

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Больше 16тысяч иностранных граждан официально работают в Казахстане на 1 ноября 2021 года. Больше всего сотрудников - из Китая и Турции, сообщается на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана.

Согласно данным Минтруда, иностранные граждане занимают в Казахстане следующие категории должностей:

руководители и их заместители - 647 человек,

руководители структурных подразделений - 3222 человека,

специалисты и квалифицированные рабочие - 8464 человека,

сезонные работы - 1769 человек,

в рамках корпоративного перевода - 1957 человек.

Отмечается, что иностранцев к работе привлекли 1739 казахстанских предпринимателей. При этом на этих предпринимателей в общей сложности работает больше 458 тысяч казахстанцев, то есть 97% от общей численности штата.

Основными странами исхода трудовых мигрантов в Казахстане являются:

Китай – 4068 человек,

Турция – 2069 человек,

Узбекистан – 1782 человека,

Индия – 1212 человек,

Великобритания – 1047 человек.

"В целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения ежегодно устанавливается квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2021 году размер квоты составил 0,31 % к рабочей силе, или 29,3 тысячи единиц", - отметили в министерстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942743-skolko-inostrantsev-rabotaet-v-kazahstane/