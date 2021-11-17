Дороги закрыли из-за снега и метели в Алматинской и Карагандинской областях

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Плохая погода стала причиной закрытия движения по ряду дорог в Алматинской и Карагандинской областях, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области, 17 ноября с 21.00 в связи с ухудшением погодных условий закрыто движение на участках автодорог областного значения:

автодорога Алматы-Оскемен-Капал-Арасан, а также въезд в село Кошкентал и въезд в село Коктобе Аксуского райна,

автодорога Сарыозек-Коктал-Коксу-Карабулак (с первого по 94-й км.) и закрыты въезды в села Аралтобе, Онжас Кербулакского района для всех видов автотранспорта.

Также, в связи с закрытием автодорог в ВКО, на автодороге республиканского значения Алматы-Оскемен-Ушарал-граница ВКО (558-й-615-й км.) вводится временное ограничение движения для общественного транспорта, а также для автомобилей, оснащенных дизельными двигателями.

Кроме того, как сообщает МИИР РК, 17 ноября в 18.00 в Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Екатеринбург-Алматы (1505-й-1847-й км), участок от села Жумабек до города Балхаш.

В целях недопущения чрезвычайных ситуаций автомобилистам рекомендуют воздержаться от дальних поездок.

В случае возникновения нештатных ситуаций, можно обратиться в круглосуточный call-центр по номеру 1403.

При выезде в дальнюю дорогу рекомендуется ознакомится с прогнозом погоды и брать с собой все необходимые вещи, которые помогут вам в экстремальных ситуациях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942701-dorogi-zakryli-iz-za-snega-i-meteli-v-almatinskoy-i-karagandinskoy-oblastyah/