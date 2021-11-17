Ветер, снег и метель: штормовое предупреждение объявлено на четверг в регионах Казахстана

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Штормовое предупреждение объявили синоптики в ряде регионов Казахстана на четверг, 18 ноября, сообщается на официальном сайте госметеослужбы РГП "Казгидромет".

Так, ночью 18 ноября на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На севере, востоке области низовая метель. На юго-западе области ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-западный ночью на севере, востоке области 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с.

Петропавловск: ночью 18 ноября ожидается низовая метель. Ветер северо-западный 15-20 м/с.

18 ноября на большей части Карагандинской области ожидаются гололед, метель. Ветер юго-западный, западный, на большей части области 15-20, ночью на востоке области порывы 23-28 м/с.

Караганда: 18 ноября ожидается метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15 м/с.

Жезказган: 18 ноября ожидается метель, гололед. Ветер юго-западный, западный, порывы 15 м/с.

18 ноября на севере, востоке Акмолинской области ожидаются туман, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, востоке области 15-20 м/с.

Кокшетау: 18 ноября ночью ожидается туман.

Ночью 18 ноября в центре Кызылординской области ожидается ветер юго-западный, западный 15-20 м/с.

18 ноября ночью и утром на востоке Алматинской области ожидается туман, гололед. Ночью на востоке области и в горных районах ожидается ветер северо-западный 15-20 м/с.

Талдыкорган: 18 ноября ночью ожидается ветер северо-западный, порывы 15 м/с.

18 ноября на севере Западно-Казахстанской области ожидаются туман, ночью на северо-востоке, востоке области гололед.

Уральск: 18 ноября ночью ожидается гололед. Ночью и утром ожидается туман.

Ночью 18 ноября на севере, юго-востоке Актюбинской области ожидается метель. Ветер западный, на юго-востоке области порывы18 м/с.

18 ноября в Павлодарской области ночью на большей части, днем на юге и центре ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, западный ночью на большей части порывы 15-20 м/с, днем на юго-западе области 18 м/с.

Павлодар: 18 ноября ночью ожидается ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, западный ночью порывы 15-20 м/с.

Усть-Каменогорск: 18 ноября ожидается метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 15-20, ночью порывы 25 м/с.

Семей: 18 ноября ожидается метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 15-20, ночью порывы 25 м/с.

Ночью и утром 18 ноября на востоке, юго-востоке Костанайской области ожидаются туман, низовая метель. Ветер северо-западный, на востоке, юго-востоке области 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942696-veter-sneg-i-metel-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-na-chetverg-v-regionah-kazahstana/