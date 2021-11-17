Абаев о ситуации с авто с росномерами: Это по факту авто без номеров, это как человек без гражданства

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Первый замглавы Администрации президента Казахстана Даурен Абаев в рамках очередного выпуска передачи "Открытый диалог 2.0" прокомментировал ситуацию вокруг автомашин с российскими номерами.

Выпуск программы опубликован на официальной странице журналиста Александра Трухачева в Facebook.

В ходе интервью журналист напомнил, что большой резонанс вызвал тот факт, что в Казахстане оказалось 88 тысяч автомобилей с российскими номерами, которые сняты с официального учета в РФ, но при этом и не поставлены на официальный учет в нашей стране. Недавно начались проверки, что вызвало возмущение владельцев, и они начали выходить на митинги и требовать отмены уплаты утильсбора.

В ответ Абаев заявил, что именно отсутствие юрисдикции развязало руки для многих владельцев таких авто.

"Автомобили с российскими номерами, которые не зарегистрированы ни в Казахстане, ни в России, это по факту авто без номеров, это как человек без гражданства. Для многих из таких владельцев отсутствие юрисдикции развязало руки.

Около полутора тысяч аварий по всей стране, свыше двухсот погибших, десятки тысяч нарушений без уплаты каких-либо штрафов. Такова цена, которую общество платит за эту серую схему", – заявил Абаев.

Напомним, в начале этого месяца автомобили с российским учетом начали водворять на штрафстоянку. Некоторых водителей такие действия возмутили.

Западноказахстанские водители собрали около 500 подписей в адрес МВД – люди просили продлить им срок регистрации авто, которые они привезли из России и все еще не поставили на учет в Казахстане.

Как ранее объясняли в МВД, такая ситуация возникла из-за того, что казахстанцы покупают автомобили в соседней стране, но не узаконивают права на них, не заключают договоры купли-продажи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942686-abaev-o-situatsii-s-avto-s-rosnomerami-eto-po-faktu-avto-bez-nomerov-eto-kak-chelovek-bez-grazhdanstva/