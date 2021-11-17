Снегопад накрыл Шымкент и ряд регионов Казахстана (видео)

Фото: instagram.com/shymkent_city17

Непогоду сегодня наблюдают жители ряда регионов Казахстана. Например, Шымкент накрыл снегопад, а порывы ветра здесь достигают 25 м/с. В Кызылорде тоже выпали осадки. Аналогичная ситуация и в Актюбинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

По прогнозу синоптиков, в Шымкенте на 17 ноября было объявлено штормовое предупреждение, связанное с усилением ветра до 25 м/с. Завтра в городе ожидается снег, низовая метель, ветер ночью порывами 15-20 м/с.

Закрыто движение для всех видов транспорта от границы Жамбылской области до села Машат Туркестанской области. Полицейские призвали соблюдать меры предосторожности в связи с ухудшением погодных условий.

В Кызылорде ночью тоже выпал снег, что вызвало проблемы на дорогах и с электроэнергией. В городском акимате сообщили, что задействовали в уборке улиц более 100 сотрудников и технику. Работа проводится в усиленном режиме.

В ДП Актюбинской области также предупредили об ухудшении погодных условий. Согласно данным "Казгидромета", 17 ноября на территории региона прогнозируется усиление ветра и выпадение осадков в виде снега. Это может привести к плохой видимости, а также наледи на проезжей части. Поэтому жителей и водителей попросили быть максимально осторожными.

Напомним, сегодня полицейские Жамбылской области сняли видео на трассе. Их сносило ветром и бураном. На Тараз же обрушилась пыльная буря, были снесены крыши домов, повалены деревья, повреждены остановки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942661-snegopad-nakryl-shymkent-i-ryad-regionov-kazahstana-video/