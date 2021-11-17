Видео спасения 90-летней казахстанки из горящего дома вызвало восхищение в Сети

Иллюстративное фото: Ayhan Mehmet/Anadolu Agency via Getty Images

Пользователи Казнета активно обсуждают видеоролик, в котором показано спасение 90-летней пенсионерки из горящего дома. Запись была опубликована на официальной странице ДЧС Актюбинской области в Instagram.

Как сообщили в ДЧС, пожар произошел 14 ноября в Кандыагаше: в 23:46 поступило сообщение о возгорании в доме по улице Торайгырова.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что в одной из квартир дома загорелся деревянный пол. Огнеборцы Мейрамбек Самрат и Алдияр Тулебаев смогли вынести из дома на улицу пожилую женщину 1931 года рождения, а также эвакуировать еще 9 человек.

В итоге пожар полностью локализовали в 00:25. Пострадавших и погибших в результате происшествия нет.

В комментариях под видео пользователи высоко оценили действия спасателей.

"Молодцы", "Самые смелые! Берегите себя";,"Настоящие супергерои в реальной жизни", - написали граждане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942649-video-spaseniya-90-letney-kazahstanki-iz-goryaschego-doma-vyzvalo-voshischenie-v-seti/