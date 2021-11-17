Мороз до 25 градусов: какой будет погода в Казахстане в ближайшие дни

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Казахстанские синоптики опубликовали прогноз погоды с стране на ближайшие 3 дня с 18 по 20 ноября, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Эксперты ожидают, что 18-19 ноября на территорию Казахстана будет влиять Атлантический циклон, в также атмосферные фронты, из-за чего погода останется неустойчивой: в большинстве регионов будут осадки, на северо-востоке Восточно-Казахстанской области - сильные осадки.

Также по стране возможен туман, гололед и порывистый ветер, на севере страны - с метелью.

Тем не менее, 20 ноября к Казахстану сместится холодный Северо-Западный антициклон, с приходом которого осадки прекратятся везде кроме запада и северо-запада - там под влиянием очередного циклона вновь пройдут осадки в виде дождя и снега.

Температурный фон в указанный период будет выглядеть так:

на западе: ночью 0-5 до 5-10 градусов мороза;

на северо-западе, севере, в центре: от 5-15 до 15-25 мороза;

на юге произойдет понижение температуры воздуха от 5-13 до 8-16 мороза;

на востоке: от 2-10 до 15-25 мороза.

Как сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет", завтра в Алматы ожидается снег, днем температура воздуха составит от нуля до минус 2 градусов, ночью - минус 5-7 градусов.

В Нур-Султане синоптики обещают снег в ночное время. Днем столбики термометров покажут минус 10-12 градусов с дальнейшим понижением, ночью - также минус 10-12 градусов.

На территории Шымкента 18 ноября будет снег с дождем днем и снег ночью. В светлое время суток температура воздуха ожидается на уровне от нуля до плюс 2 градусов, в темное время суток: минус 8-10 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942603-moroz-do-25-gradusov-kakoy-budet-pogoda-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/