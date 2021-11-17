Ребенок на осле отправился пасти овец и пропал в Кызылординской области

Жанарыс Дәулетбай. Фото: ДП Кызылординской области

В Кызылординской области мальчик на осле отправился пасти овец и пропал. Сейчас его разыскивают полицейские, родственники, добровольцы, спасатели, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

16 ноября около 09.10 часов 11-летний житель села Ажар Казалинского района Жанарыс Дәулетбай на осле отправился в сторону пастбища, расположенного в 10-15 км от населенного пункта, и не вернулся домой. 22 ноября мальчику исполнится 12 лет.

На место происшествия незамедлительно выехали стражи порядка и приступили к поискам ребенка. В мероприятиях также задействованы жители аула, родственники подростка, пограничники, спасатели.

Приметы пропавшего: рост 140-150 см, телосложение худощавое, волосы черные. На нем были красная куртка, желтые брюки, черная шапка и черные зимние ботинки.

Поисковые работы усложняет резкая смена погоды. При наличии какой-либо информации о подростке правоохранители просят обращаться по телефонам: 102, 8 (72438) 21-5-17, 8 702 884 68 88, 8 702 892 05 01.

В настоящее время поиски мальчика продолжаются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942601-rebenok-na-osle-otpravilsya-pasti-ovets-i-propal-v-kyzylordinskoy-oblasti/