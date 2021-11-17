Осужденным за педофилию иностранцам могут ограничить въезд в Казахстан

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Депутаты мажилиса приняли в работу проект закона, ограничивающий въезд в страну иностранных лиц, осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, передает корреспондент NUR.KZ.

Такая норма заложена в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в области миграции населения".

Как отметила депутат Снежанна Имашева, законопроект разработан в целях совершенствования закона "О миграции населения" и иных действующих законов.

В частности, законопроект предусматривает:

определение порядка осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства в сфере миграции,

ограничение въезда в страну, приобретения гражданства осужденными за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних,

запрет на въезд в страну иностранцев, причастных к экстремисткой или террористической деятельности,

урегулирование вопроса использования документов с истекшим сроком действия в чрезвычайной ситуации.

Профильный комитет мажилиса принял законопроект в работу.

Ранее сообщалось, что в Казахстане за педофилами будут следить с помощью электронных браслетов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942566-osuzhdennym-za-pedofiliyu-inostrantsam-mogut-zapretit-vezd-v-kazahstan/