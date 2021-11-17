"Пил квас и кумыс": задержание пьяного водителя Land Cruiser попало на видео в Павлодаре

Кадр из видео: polisia.kz

Ночью 15 ноября в Павлодаре задержали пьяного водителя Toyota Land Cruiser 200. В свое оправдание мужчина заявил, что пил лишь квас и кумыс, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

В ночное время на пересечении улиц Академика Сатпаева и Лермонтова патрульные остановили Toyota Land Cruiser 200. Согласно заключению медицинского освидетельствования, водитель управлял внедорожником в состоянии алкогольного опьянения.

"В свое оправдание мужчина пояснил, что пил квас и кумыс", - сообщил и.о. командира батальона патрульной полиции Павлодара Алтынбек Медьяров.

В отношении водителя составлен протокол по ч.1 ст.608 КоАП РК (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения).

Материал рассмотрен в суде. Павлодарца арестовали на 15 суток и лишили водительских прав на 7 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942557-pil-kvas-i-kumys-zaderzhanie-pyanogo-voditelya-land-cruiser-popalo-na-video-v-pavlodare/