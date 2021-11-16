Двое подростков испортили остановку в Атырау

Две женщины и полицейский. Фото: polisia.kz

12 ноября в Атырау двое подростков в возрасте 15-16 лет испортили теплую остановку, нарисовав на одной из стен адреса аккаунтов в Instagram, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как пояснили в полиции, видеозапись с актом вандализма распространилась в соцсетях. Стражи порядка, узнав о нарушении, разыскали подростков и вызвали их законных представителей.

С самими подростками была также проведена разъяснительная работа.

Полицейские и студенты. Фото: polisia.kz

В итоге в их отношении составили административный протокол по статье 448 КоАП РК, который позже направили в специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Атырауской области.

Помимо этого, правоохранители посетили Атырауский колледж бизнеса и права, где побеседовали с местными студентами в целях недопущения повторных случаев вандализма.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942388-dvoe-podrostkov-isportili-ostanovku-v-atyrau/