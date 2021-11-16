Жительницу ВКО нашли в квартире лишь спустя 8 дней после ее смерти

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О смерти пожилой жительницы Восточно-Казахстанской области стало известно лишь тогда, когда соседи начали чувствовать неприятный запах. Люди забили тревогу и обратились в полицию, передает YK-news.kz.

По словам жителя одного из домов в селе Опытное поле, в начале октября в подъезде появился трупный запах.

Люди определили, что исходит он из квартиры, где живет одинокая пенсионерка. Их догадки подтвердились.

В департаменте полиции Восточно-Казахстанской области сообщили, что такой случай действительно был.

"Женщина умерла и пролежала в квартире 8 дней. Она одинокая. Смерть некриминальная", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Жители дома продолжают жаловаться на неприятный запах, говорят, что он до сих пор не выветрился. Не помогла даже дезинфекция, организованная акиматом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942356-zhitelnitsu-vko-nashli-v-kvartire-lish-spustya-8-dney-posle-ee-smerti/