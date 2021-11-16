Кондуктор размахивал ножом в автобусе в Караганде

Кадр из видео: ekaraganda.kz

Кондуктор одного из маршрутных автобус сильно напугал пассажиров своими действиями - мужчина сначала грозился задушить себя ремнем, а после схватился за нож. Видео из общественного транспорта карагандинцы прислали в редакцию издания ekaraganda.kz.

Как рассказал изданию один из пассажиров автобуса, общественный транспорт направлялся из Караганды в Абай.

"Автобус остановился неподалеку от Актаса, когда кондуктор начал буянить. Потом пытался придушить себя ремнем. У него начался приступ эпилепсии. Он вышел на улицу с веревкой и пошел в степь, затем вернулся, взял с бардачка нож и начал размахивать им, идя по салону автобуса", - рассказал очевидец.

По его словам, кондуктор никого не ранил. Пассажиры пересели на другой автобус и уехали.

В Карагандинском автопарке №3 прокомментировали ситуацию. Там сообщили, что неадекватного кондуктора сняли с маршрута. Ему грозит увольнение.

Отмечается, что мужчина страдает психическим расстройством. Почему его допустили к такой работе, сейчас выясняет руководство автопарка.

Журналисты обратились за комментарием и в департамент полиции Карагандинской области. Но в правоохранительных органах сообщили, что заявление по этому происшествию не поступало.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942338-pytalsya-pridushit-sebya-remnem-konduktor-razmahival-nozhom-v-avtobuse-v-karagande/