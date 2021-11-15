У границы России и Казахстана временно ограничили дорожное движение

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На двух участках дороги в Восточном Казахстане ввели ограничение дорожного движения. Связано оно с ухудшением погодных условий, а именно – гололедом, сообщает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

Речь идет о двух участках трассы Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ:

с 15-го по 102-й километры (село Глубокое – село Шемонаиха);

со 105-го по 123-й километры (село Шемонаиха – граница РФ).

Вводится ограничение с 19:40 (15 ноября). Действует оно только в отношении грузового с прицепом и полуприцепом и пассажирского автотранспорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942305-u-granitsy-rossii-i-kazahstana-vremenno-ogranichili-dorozhnoe-dvizhenie/