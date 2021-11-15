Сбежавшего из воинской части солдата нашли в Акмолинской области

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В Министерстве обороны Казахстана прокомментировали информацию по поводу солдата, сбежавшего из воинской части в Акмолинской области. В ведомстве сообщили, что срочник был найден в течение суток, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации Минобороны РК, 12 ноября в ходе вечерней поверки в войсковой части 55209 Акмолинского гарнизона отсутствовал рядовой срочной службы.

Солдат был призван в Вооруженные Силы в ноябре 2021 года. Командиром воинской части были приняты необходимые меры по поиску парня.

"Военнослужащий был найден в течение суток, его здоровью ничего не угрожает. По данному факту органами военной полиции ведется расследование", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что 12 ноября 21-летний солдат самовольно покинул воинскую часть в Акколе. Были созданы поисковые группы из военных и полицейских.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942294-sbezhavshego-iz-voinskoy-chasti-soldata-nashli-v-akmolinskoy-oblasti/