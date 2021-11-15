"Задержание наркокурьера" на вокзале сняли на видео в Алматы

Задержание мужчины. Кадр из видео: instagram.com/kris_p_brothers_official

В Казнете пользователи обсуждают ролик с задержанием мужчины на вокзале в Алматы, передает NUR.KZ.

Ролик был опубликован в сообществе kris_p_brothers_official в Instagram.

На видео показывается процесс задержания неизвестного мужчины полицейскими и служебными собаками. При этом другие стражи порядка и свидетели снимают происходящее на смартфоны.

В описании к посту говорится, что все произошло на вокзале "Алматы-1".

В пресс-службе ДП на транспорте сообщили, что 12 ноября сотрудники городской полиции совместно с Линейным управлением полиции на станции "Алматы-1" снимали учебный видеоролик по задержанию наркокурьера с использованием служебно-розыскной собаки.

Отмечается, что съемки проводились в условиях, приближенных к реальности.

По сценарию полиции наркокурьер прибыл на пассажирском поезде сообщением "Кызылорда-Семей", где его и задержали.

Видеосъемку провели в рамках республиканской акции "Будущее без наркотиков".

Также свой комментарий опубликовало и алматинское Управление городской мобильности.

Там дополнили, что зрелище с задержанием вызвало бурную реакцию у очевидцев. Особые симпатии граждан завоевал пес по кличке Ракета, который состоит на службе кинологического подразделения городского Управления по борьбе с наркотиками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942248-zaderzhanie-narkokurera-na-vokzale-snyali-na-video-v-almaty/