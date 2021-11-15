Солдат-срочник сбежал из воинской части в Акмолинской области

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12 ноября 21-летний солдат самовольно покинул воинскую часть 55209 в Акколе Акмолинской области. Сейчас его разыскивают правоохранители, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

По информации ведомства, 12 ноября в ОП Аккольского района поступило телефонное сообщение от помощника дежурного воинской части в Акколе.

Он рассказал, что в 19.30 часов обнаружено исчезновение военнослужащего срочной службы, который прибыл в часть 4 ноября из Туркестанской области.

"По данному факту ориентирован личный состав ОП Аккольского района", - сообщили в департаменте полиции Акмолинской области.

Между тем в самой воинской части 55209 порталу Sputnik Казахстан побег солдата не подтвердили.

Заместитель командира по боевой подготовке Бейбит Телегенов находится в отпуске. В телефонном разговоре эту информацию подполковник назвал недостоверной. Он также подчеркнул, что солдаты из Туркестанской области в части не служат.

"Кто сказал? Не пропадал он. Это фейк. Мы сами разбираемся, кто это закинул в РОВД. Солдатов из Туркестанской области нет у нас. У нас из Восточного Казахстана солдаты", - ответил Бейбит Телегенов.

Тем временем созданы поисковые группы из числа личного состава воинской части и полицейских.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942246-soldat-srochnik-sbezhal-iz-voinskoy-chasti-v-akmolinskoy-oblasti/