"Экологическая катастрофа нам обеспечена": алматинцы пожаловались на стихийную свалку (фото)

Фото: facebook.com/Дежурный по городу

Жители Алматы публикуют в соцсетях фотографии стихийной свалки мусора расположенной на границе города и Алматинской области. Горожане уверены, что если никто не обратит внимания на эту ситуацию сегодня, то завтра город и область ждет экологическая катастрофа, передает корреспондент NUR.KZ.

Алматинцы опубликовали в паблике "Дежурный по городу" фотографии стихийной свалки мусора, расположенной на границе Наурызбайского района Алматы и Карасайского района Алматинской области.

"Дорога, которая делит лог и частный сектор относится к Наурызбайскому району, а сам лог с мусором принадлежит частному лицу из Карасайского района Алматинской области. Жители Алматы каждый день дышат этой зловонью. Обратились к нам, экологам. Самое интересное, что хозяин сдал этот огромный лог в аренду, машины везут мусор сюда и вываливают. Назвать свалкой это трудно. Тут целый мусорный полигон", - делится жительница Алматы Галия Ермекбаева.

Фото: facebook.com/Дежурный по городу

По словам женщины, в октябре акимат Алматинской области принял жалобу жителей на это место, но ответ пока так и не предоставил.

"Если не остановить этот беспредел сегодня, то экологическая катастрофа нам обеспечена. Дышать и так нечем. Сплошные выхлопные газы. А здесь лежат и ртутьсодержащие лампы, и отработанные шины, пищевые отходы, пластик. От этого страдают люди, которые живут в округе", - говорит Галия Ермекбаева.

В акимате Наурызбайского района сообщили, что ведомство вместе с природоохранной полицией примет меры по указанному адресу.

Фото: facebook.com/Дежурный по городу

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942214-ekologicheskaya-katastrofa-nam-obespechena-almatintsy-pozhalovalis-na-stihiynuyu-svalku-foto/