"Результат безответственной работы": аким Акмолинской области об избиении учеников в спортинтернате

Школа-интернат для одаренных в спорте детей в Степногорске. Кадр из видео: instagram.com/aqmolaakimdigi

Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев предложил уволить директора спортивного интерната, в котором старшеклассники избили учеников младших классов, а также объявил строгий выговор главе управления физкультуры и спорта Акмолинской области. Об этом сообщает официальная Instagram-страница акимата региона.

Несколько дней назад в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как подросток избивает детей помладше. Как оказалось, кадры были сделаны в школе-интернате для одаренных в спорте детей в Степногорске.

В управлении физкультуры и спорта региона тогда сообщили, что избивавших детей учащихся отчислили из школы, а к сотрудникам, допустившим совершение инцидента, применили меры административного взыскания.

Полиция же начала расследование по факту избиения учеников.

Вчера аким региона провел экстренное выездное совещание по данному инциденту. Он дал ряд поручений, связанных с расследованием инцидента - полиции поручено держать дело на особом контроле, а прокуратуре - обеспечить контроль над соблюдением законности проведения следственных мероприятий.

Факт избиение детей другими учащимися аким назвал вопиющим. По его мнению, подобное происходило в интернате на системной основе.

"Как это можно? Они уверовали в свою безнаказанность. Видите, что творят они? Это какое же должно быть воспитание, чтобы с такой жестокостью своих младших?" - возмутился Маржикпаев.

Аким добавил, что руководству интерната не получится "просто уйти с работы" - руководитель должен ответить за этот инцидент.

"Думаю, что это результат безответственной работы должностных лиц, которые отвечают за воспитание подрастающего поколения. Конечно же, имеет место и формальный подход к работе комиссии по защите прав несовершеннолетних, и ее бесконтрольность, этой комиссии, попустительство привело к этим печальным событиям", - считает Маржикпаев.

Аким отметил, что ряд должностных лиц уже привлечен к ответственности, но этого недостаточно. Так, Маржикпаев порекомендовал управлению физической культуры и спорта рассмотреть вопрос соответствия директора интерната занимаемой должности.

"Акиму города поручаю рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности заместителя акима и председателя городской комиссии по защите прав несовершеннолетних. Департаменту полиции поручаю провести детальное расследование, всех виновных привлечь к ответственности в рамках действующего законодательства", - резюмировал аким.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942136-rezultat-bezotvetstvennoy-raboty-akim-akmolinskoy-oblasti-ob-izbienii-uchenikov-v-sportinternate/