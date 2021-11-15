Спасатели обратились к алматинцам из-за гололеда и тумана

Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Сегодня, 15 ноября, в Алматы объявлено штормовое предупреждение из-за тумана и гололеда. В связи с этим департамент по ЧС южной столице обратился к горожанам, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщили в ДЧС, ссылаясь на информацию от РГП "Казгидромет", в ближайшие дни в Алматы ожидается непогода. Так, в понедельник здесь ожидается туман и гололед, в среду, 17 ноября, - в горах Алматы будет сильный снегопад. Кроме того, в мегаполисе ожидается усиление ветра - порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.

В связи с ухудшением погоды спасатели обратились к водителям и пешеходам и призвали их быть предельно осторожными на дорогах.

Водителям в ДЧС дали следующие рекомендации:

сосредоточьтесь на дороге, не пользуйтесь телефоном во время движения и не отвлекайтесь на посторонние действия, не связанные с управлением машиной;

помните: резкое торможение приводит к блокированию колес и увеличению тормозного пути, а зачастую - и к потере управляемости;

соблюдайте правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегайте резких маневрирований и обгонов, будьте предельно внимательны к пешеходам на проезжей части, следите за транспортными средствами вокруг вас.

Пешеходам спасатели рекомендуют следующее:

помните, что управляемость автомобилем при снегопаде и гололедице резко ухудшается и может привести к потере контроля водителя над машиной и как результат - наезду на пешеходов;

переходить улицы следует в установленных правилами дорожного движения местах;

будьте внимательны, особенно при переходе через проезжую часть, не отвлекайтесь на посторонние дела (разговоры по мобильному телефону и др.);

всегда смотрите перед собой под ноги;

следует обратить внимание на правильный выбор обуви. Обувь должна быть на ровной подошве, выполненной из нескользящего материала с нанесением рифленого узора;

не держите руки в карманах, это позволит вам удержать равновесие на гололеде;

помните, что тротуары, остановки городского транспорта, ступеньки при входе в магазины, даже крыльцо собственного дома – это места, где чаще всего падают люди.

В связи с ожидающимся снегопадам в горах туристам даны следующие рекомендации:

в первую очередь, серьезно отнестись к выбору удобной одежды и обуви;

среди вещей, которые необходимо взять с собой, в обязательном порядке должны быть теплые вещи, дополнительные источники питания для мобильного телефона, фонарик и средства для разжигания костра. Желательно иметь с собой GPS-навигатор.

Во время похода спасатели советуют туристам:

перед началом движения следует тщательно оценить возможные опасности, учитывая погодные условия и вероятность препятствий;

не следует совершать переходы в туман или темное время суток;

опасные скалистые участки нужно преодолевать только в случае крайней необходимости, строго соблюдая правила безопасности и страховки;

избегайте переходов по склонам и желобам со свободнолежащими камнями;

передвигаться нужно только группой, не допуская ее разделения.

При возникновении ЧС следует звонить по номеру 112.

Напомним, ранее сообщалось, что в нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение из-за ожидающегося сильного снегопада.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942135-spasateli-obratilis-k-almatintsam-iz-za-gololeda-i-tumana/