Спасатели обратились к алматинцам из-за гололеда и тумана

Сегодня, 15 ноября, в Алматы объявлено штормовое предупреждение из-за тумана и гололеда. В связи с этим департамент по ЧС южной столице обратился к горожанам, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как сообщили в ДЧС, ссылаясь на информацию от РГП "Казгидромет", в ближайшие дни в Алматы ожидается непогода. Так, в понедельник здесь ожидается туман и гололед, в среду, 17 ноября, - в горах Алматы будет сильный снегопад. Кроме того, в мегаполисе ожидается усиление ветра - порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.
В связи с ухудшением погоды спасатели обратились к водителям и пешеходам и призвали их быть предельно осторожными на дорогах.
Водителям в ДЧС дали следующие рекомендации:
- сосредоточьтесь на дороге, не пользуйтесь телефоном во время движения и не отвлекайтесь на посторонние действия, не связанные с управлением машиной;
- помните: резкое торможение приводит к блокированию колес и увеличению тормозного пути, а зачастую - и к потере управляемости;
- соблюдайте правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегайте резких маневрирований и обгонов, будьте предельно внимательны к пешеходам на проезжей части, следите за транспортными средствами вокруг вас.
Пешеходам спасатели рекомендуют следующее:
- помните, что управляемость автомобилем при снегопаде и гололедице резко ухудшается и может привести к потере контроля водителя над машиной и как результат - наезду на пешеходов;
- переходить улицы следует в установленных правилами дорожного движения местах;
- будьте внимательны, особенно при переходе через проезжую часть, не отвлекайтесь на посторонние дела (разговоры по мобильному телефону и др.);
- всегда смотрите перед собой под ноги;
- следует обратить внимание на правильный выбор обуви. Обувь должна быть на ровной подошве, выполненной из нескользящего материала с нанесением рифленого узора;
- не держите руки в карманах, это позволит вам удержать равновесие на гололеде;
- помните, что тротуары, остановки городского транспорта, ступеньки при входе в магазины, даже крыльцо собственного дома – это места, где чаще всего падают люди.
В связи с ожидающимся снегопадам в горах туристам даны следующие рекомендации:
- в первую очередь, серьезно отнестись к выбору удобной одежды и обуви;
- среди вещей, которые необходимо взять с собой, в обязательном порядке должны быть теплые вещи, дополнительные источники питания для мобильного телефона, фонарик и средства для разжигания костра. Желательно иметь с собой GPS-навигатор.
Во время похода спасатели советуют туристам:
- перед началом движения следует тщательно оценить возможные опасности, учитывая погодные условия и вероятность препятствий;
- не следует совершать переходы в туман или темное время суток;
- опасные скалистые участки нужно преодолевать только в случае крайней необходимости, строго соблюдая правила безопасности и страховки;
- избегайте переходов по склонам и желобам со свободнолежащими камнями;
- передвигаться нужно только группой, не допуская ее разделения.
При возникновении ЧС следует звонить по номеру 112.
Напомним, ранее сообщалось, что в нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение из-за ожидающегося сильного снегопада.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942135-spasateli-obratilis-k-almatintsam-iz-za-gololeda-i-tumana/