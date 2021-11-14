Куда не стоит прятать деньги, рассказал грабитель казахстанцам

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Отбывший срок мужчина перед своим освобождением решил рассказать казахстанцам, где не стоит прятать деньги.

Осужденный отметил, что большинство краж и грабежей случаются по наводке из круга общения жертвы, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу департамента УИС Карагандинской области.

Мужчина отметил, что не стоит никому сообщать о продаже или планируемой покупке квартиры или автомобиля.

Самый удобный момент для кражи - когда хозяев нет дома. Об этом, как отметил осужденный, тоже может сообщить наводчик. Он даже вспомнил случай, когда близкий родственник принес дубликат ключей и рассказал, когда хозяева возвращаются домой.

Мужчина сообщил, что для того, чтобы обокрасть двухкомнатную квартиру, преступникам хватает 7-ми минут - все происходит быстро и тихо.

Он отметил, что ювелирные украшения обычно хранят в комодах - их не прячут, как правило. Деньги прячут в различных местах.

"Что касается денег, заглядывать приходится под матрац, в шкафы с одеждой, карманы старых курток, мягкие игрушки, холодильник, простукивается мебель, протыкаем горшки с растениями, даже заглядываем в мусорные ведра. На последнем деле, кстати, деньги были спрятаны в туалетной комнате, именно в мусорном ведре", - рассказал осужденный.

По его слова, лучше дела обстоят с сейфами.

"Но где гарантии, что вас не будут пытать грабители?" - предупреждает он.

Осужденный считает, что лучше всего деньги хранить в банке. По его словам, мало кто решит грабить банк.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942088-kuda-ne-stoit-pryatat-dengi-rasskazal-grabitel-kazahstantsam/