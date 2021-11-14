15-летнюю девочку с новорожденным выгнали из дома в Шымкенте

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15-летняя школьница полгода скиталась по Шымкенту с новорожденным на руках. Дочь выгнал отец, а мать тоже не хотела заниматься ее воспитанием.

Девочка-подросток обучалась в школе-интернате, куда ее с сестрами сдал отец. Там она познакомилась с отцом своего будущего ребенка, сообщает "Отырар".

О своей беременности девушка узнала дома, когда находилась на онлайн-обучении. Отец выставил беременную дочь из дома, назвав ее позором семьи, и отправил к матери. Женщина тоже не захотела заниматься ее воспитанием.

Директор кризисного центра Шымкента Малика Жусупова сообщила, что беременную девочку приняла к себе мать парня.

"Зная о том, что это внук уже, мать парня приняла ее к себе, но, однако, в это время пошли между ними сложные отношения, парень сбежал. Сами родители между собой договорились, взяли выкуп, 2 миллиона тенге в виде земли", - рассказала она.

Как сообщили корреспонденты, девочка родила сына в городском роддоме №2. Отмечается, что медики должны были сообщить о несовершеннолетней роженице в полицию и органы опеки, однако не сделали этого и даже не выдали справку о рождении ребенка. Об этом заявили сотрудники кризисного центра.

Журналисты намерены получить комментарии от полиции и упрздрава по данному поводу.

Через три недели после родов девочка с ребенком осталась на улице. Целые полгода ей помогали неравнодушные люди.

Уже два месяца девочка-подросток живет в центре Комек. Юная мама рассказала, что здесь ей нравится, ей оказывают помощь. Девушка призналась, что мечтает жить нормальной жизнью.

"Хочу свою квартиру, в которой смогу спокойно воспитывать своего сына и своих сестренок", - заявила она.

В центре говорят, что намерены отправить девочку учиться в колледж. Сообщается, что подросток мечтает стать визажистом и забыть те ужасы, которые ей пришлось пережить.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942086-15-letnyuyu-devochku-s-novorozhdennym-vygnali-iz-doma-v-shymkente/