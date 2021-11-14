Вандалы сломали смотровую площадку в Туркестанской области (видео)

Последствия погрома. Кадр из видео: Хабар 24

Вандалов, разрушивших смотровую площадку, разыскивают в Туркестанской области. От рук злоумышленников пострадала площадка на въезде в Алатауский сельский округ.

В полицию на вандалов пожаловались сотрудники акимата, передает телеканал "Хабар 24". Злоумышленники разнесли мраморную плитку и сломали скамейки. Ущерб оценили в 600 тыс. тенге.

Как отметили корреспонденты, в прошлом году из бюджета на эту площадку потратили почти 15 млн тенге. Туда любили приезжать туристы, чтобы любоваться природой.

Отмечается, что местные власти уже приступили к работам по восстановлению площадки.

Напомним, что не так давно в Актау вандалы cломали новые скамейки в парке "Акбота".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942079-vandaly-slomali-smotrovuyu-ploschadku-v-turkestanskoy-oblasti-video/