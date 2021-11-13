Полицейские проводят расследование после избиения подростка в туалете в Актау

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Полицейские Мангистауской области проводят расследование по факту избиения подростка в школьном туалете, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Управления полиции города Актау по статье 107 УК РК. Назначена судебная-медицинская экспертиза. Проводится расследование", - говорится в сообщении ДП.

Напомним, накануне родители девятиклассника из Актау заявили, что их ребенка избили в школьном туалете за то, что он отказался отдавать деньги ребятам из параллельного класса. Сейчас подросток находится в больнице. У школьника диагностировали гематому головного мозга и перелом челюсти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942072-politseyskie-provodyat-rassledovanie-posle-izbieniya-podrostka-v-tualete-v-aktau/