Одностороннее движение вводят еще на одном участке в Нур-Султане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В рамках проекта реконструкции пешеходных зон и гармоничного, комфортного обустройства на территории Нур-Султана на участке улицы Омарова вводится одностороннее движение, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный Департамент полиции.

В полиции указали, что на участке от Казахского музыкально-драматического театра имени Куанышбаева до улицы Ауезова были проведены работы по усовершенствованию организации дорожного движения: обустройство пешеходной зоны, игровой площадки, фонтана и так далее.

Вместе с тем, в рамках проекта на участке улицы Омарова от улицы Ауезова до улицы Бейбитшилик с 15 ноября вводится одностороннее движение.

На улице установят все соответствующие технические средства регулирования движения.

Как пояснили в Департаменте, эта мера призвана упорядочить движение транспорта по улице Омарова.

Всех участников дорожного движения попросили принять во внимание грядущие изменения и заранее планировать свои маршруты перемещения по городу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942049-odnostoronnee-dvizhenie-vvodyat-esche-na-odnom-uchastke-v-nur-sultane/