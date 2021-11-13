Режим ЧС вновь просят ввести в Мангистауской области

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В Мангистауской области фермеры просят ввести режим ЧС из-за тяжелой ситуации с падежом скота, передает КТК.

Вчера около 40 мангистауских фермеров пришли в областной акимат. Люди сетуют, что ситуация с падежом скота остается напряженной. И, если им вновь не помогут деньгами, за зиму они могут потерять все поголовье. А если объявить в регионе режим ЧС, то это позволит принять экстренные меры.

"Необходимо объявить чрезвычайное положение. Когда в мае приехали в Мангистау депутаты Парламента, министр сельского хозяйства и глава "Казгидромета", они писали письмо в Мангистаускую область об объявлении ЧП на три месяца. Но чрезвычайная ситуация так и не была объявлена по каким-то причинам. Но сейчас очень дорогой корм. Если он не станет дешевле, пусть хотя бы половину нам субсидируют", – заявил фермер Адильбек Сагындык.

Кроме того, фермеры потребовали у чиновников уделять больше внимания развитию сельского хозяйства. Им нужны новые колодцы, пастбища, дешевые корма, а также признание местных лошадей породистыми. Тогда бы животноводы могли получать за них субсидии от государства.

Местные власти выслушали собравшихся, после чего заверили, что власти помогают, как могут.

Между тем, в Управлении сельского хозяйства Мангистауской области уже заявили, что они не вправе самостоятельно принимать решение о введении режима ЧС.

"Из резерва правительства нам был выделен миллиард 900 миллионов тенге, которые мы распределяли среди фермеров, у которых зарегистрирован скот. А также мы объявили "зеленый коридор", чтобы остальные фермеры могли зарегистрировать своих животных и тоже получить помощь. У нас осталось еще 700 миллионов тенге на помощь этим фермерам. Сами мы не можем объявить режим ЧС. Такое решение принимают несколько служб. К примеру, летом "Казгидромет" предоставлял нам данные, что у нас показатели влажности в норме. Но мы делаем все, чтобы помочь", – сказал глава управления Казбек Ташимов.

Напомним, скот в Мангистауской области продолжает страдать от нехватки питьевой воды и корма. По официальным данным, из-за голода в регионе погибло более 1000 голов скота, по неофициальным – в пять раз больше. В сентября этого года фермеры уже обращались к властям с просьбой объявить режим ЧС в области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942024-rezhim-chs-vnov-prosyat-vvesti-v-mangistauskoy-oblasti/