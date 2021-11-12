Талдыкорганец совершил "дерзкое" нападение на автомат с игрушками и попал на видео

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/instavideo_kaz

В Талдыкоргане пьяный мужчина разбил ударом ноги автомат с игрушками. Факт хулиганства попал в объектив камеры уличного видеонаблюдения. Инцидент прокомментировали в департаменте полиции Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео распространяется в соцсетях. На кадрах запечатлен молодой человек, разбивающий витринное стекло автомата с игрушками, чтобы достать плюшевые призы. Автор поста уточняет, что видео было снято в Талдыкоргане.

Ролик прокомментировали в департаменте полиции Алматинской области. Как выяснилось, факт хулиганства произошел летом этого года. Однако снятого на видео парня не стали привлекать к ответственности.

"Действительно, инцидент имел место 25 августа в Талдыкоргане. Вызова в полицию по этому поводу не поступало. С официальным заявлением никто не обращался.

Тем не менее, оперативники городской полиции установили и разыскали подозреваемого. Мужчина уже полностью восстановил сломанный аппарат и возместил его владельцу причиненный ущерб", - сообщила руководитель пресс-службы ДП Алматинской области Акбота Азирбек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941990-taldykorganets-sovershil-derzkoe-napadenie-na-avtomat-s-igrushkami-i-popal-na-video/