Роженица умерла вместе с младенцем в Уральске

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В Уральске врачи констатировали смерть 42-летней женщины во время тяжелых родов. Также скончался ребенок, передает корреспондент NUR.KZ.

О трагедии стало известно из сообщения пресс-службы управления здравоохранения Западно-Казахстанской области. В ведомстве отметили, что 10 ноября беременную доставили в городскую многопрофильную больницу.

"У жительницы города Аксай Бурлинского района это была пятая беременность, роды должны были стать третьими по счету.

В медицинское учреждение роженица была доставлена из-за преждевременной отслойки плаценты. При поступлении в больницу состояние женщины было очень тяжелым.

Острая потеря крови привела к внутриутробной гибели плода. Затем развились тяжелые осложнения - акушерская эмболия. Врачи провели экстренное оперативное родоразрешение, во время которого констатировали клиническую смерть пациентки", - сообщили в управлении здравоохранения региона.

Медики отметили, что даже после этого они пытались реанимировать женщину. Проведенные процедуры помогли восстановить сердечную деятельность. Но, несмотря на интенсивную терапию, произошла повторная остановка сердца, которая стала фатальной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941956-rozhenitsa-umerla-vmeste-s-mladentsem-v-uralske/