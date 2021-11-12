Супруга осужденного заявила об избиении мужа в колонии в Карагандинской области

Иллюстративное фото: pixabay.com

В социальных сетях распространяется информация о том, что в колонии АК-159/18 в поселке Карабас сотрудники колонии избивают осужденных. В ДУИС по Карагандинской области прокомментировали ситуацию, передает корреспондент NUR.KZ.

В соцсетях распространяется очередная жалоба на колонию АК-159/18. Автор утверждает, что ее супруг сейчас отбывает наказание и подвергается избиению со стороны сотрудников учреждения. Женщина заявила, что заключенных бьют беспричинно.

"Моего мужа избили средь бела дня. Он мне сам сообщил об этом. Я прошу вмешаться в ситуацию и обеспечить ему защиту. Иначе мы будем вынуждены обращаться в прокуратуру", - отметила автор.

В пресс-службе ДУИС по Карагандинской области прокомментировали ситуацию. По данным ведомства, в колонии АК-159/18 ситуация стабильная. Никакого рукоприкладства со стороны сотрудников учреждения не было.

"Жалоба на избиение появилась в социальных сетях после того, как 11 ноября в учреждении АК-159/18 проведены внеплановые обыски, в ходе которых у осужденных обнаружены и изъяты запрещенные к использованию предметы.

Это ответная реакция осужденных, которые хранят запрещенные предметы. Таким способом они хотят уйти от ответственности. Вчера в учреждении побывали представители специализированной прокуратуры.

По данному факту группой собственной безопасности совместно с оперативным отделом ДУИС назначено проведение служебного расследования", - отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее осужденные этой же колонии жаловались на пытки со стороны сотрудников учреждения. Однако в пресс-службе ДУИС по Карагандинской области опровергли данную информацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941947-supruga-osuzhdennogo-zayavila-ob-izbienii-muzha-v-kolonii-v-karagandinskoy-oblasti/